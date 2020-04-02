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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد الاسباب الهامة التي جعلت .. بن بريك .. يتمنى عودة الميسري والجبواني الى ارض الجنوب !
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك انه يحن لعودة الميسري والجبواني الى لحضن الجنوب، مؤكدا بأنه لا يمكن بنى وطن وروح الانتقام موجوده.
وكتب بن بريك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": إني أحن لعودة الميسري والجبواني لحضن الجنوب وهكذا كل من بعد عن خيار الشعب الجنوبي وهو من الجنوب أحن لعودته.
جديد اب برس
واضاف، قد يخالفني الكثير ولكن اتركوني أعبر عن شعوري.
وأردف، لن نبني وطن ونحن فينا روح الانتقام، والله الذي لا إله غيره حتى الشماليون الذين تجنوا علينا نتمنى لهم العودة للصواب والعقل .
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