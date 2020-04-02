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عدن - ياسمين التهامي - نصائح ضرورية لحماية سيارتك من السرقة.. تعرف عليها!
يقع بعض مالكي السيارات في شباك السرقة نتيجة لبعض الأخطاء غير المقصودة التي يرتكبونها دون وعي في تعاملهم مع سيارتهم.
تعرض السيارات للسرقة
فبالرغم من أنهم يحاولون حماية مركباتهم بعدد من الطرق الحديثة مثل أجهزة الإنذار، إلا أنهم قد يكونوا السبب في تعريضها للسرقة.
جديد اب برس
ومن بين الأخطاء التي يجب عليك تجنبها لحماية سيارتك من السرقة هي؛ تركها في الشوارع ذات الإضاءة الضعيفة، حيث يبتعد اللصوص عن السيارات التي تقف بالأماكن المضاءة والمزدحمة.
كيف تحمي سيارتك من السرقة؟
كما يجب عليك عدم ترك الأشياء الثمينة على المقاعد داخل سيارتك حتى لا تجذب عين السارق لفتح السيارة وسرقتها فهو يبحث عن الأشياء الظاهرة حتى لا يستغرق الأمر منه وقتًا كبيرًا .
وعليك أيضًا الانتباه إلى عدم ترك حقيبة عملك على المقعد الأمامي، فإن أفضل مكان يمكنك الاحتفاظ فيه بشئ مهم هو أسفل المقاعد ، حيث إن السارق لن يجازف لفتح السيارة بحثًا عن شيئًا لا يراه.
ومن بين أكثر الأمور التي يجب عليك وضعها في الاعتبار هي عدم ترك أي أوراق تحمل بياناتك الشخصية داخل السيارة حيث أن ذلك قد يشجعهم للتوجه لمنزلك وسرقته لعدم تواجدك به.
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