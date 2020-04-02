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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد" تويوتا لاندكروزر المقلدة تبهر عشاق السيارات بأسعارها المميزة وتصميمها الفريد (صور)!

أبهرت تويوتا لاندكروزر المقلدة في الصين عشاق السيارات بأسعارها المميزة وتصميمها الفريد، حيث حملت هذه السيارة اسم هينجشانL4600.

وتميزت هذه السيارة بمحرك مختلف V8 سعة 4.6 لتر بقوة 286 حصان، بينما لاندكروزر الأصلية مزودة بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان، كما أن الجير مختلف كذلك.

جديد اب برس

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وظهرت داخلية السيارة بشكل أكثر فخامة من لاندكروزر نفسها، ما يجعلها أقرب لداخلية لكزس LX مع كل هذه الزخرفات الخشبية والجلود بلونين.

وبدأ سعر التقليد من 38,000 دولار (142,500 ريال) مقارنة بلاندكروزر التي تبدأ من حوالي 85,000 دولار (319,000 ريال) في الصين مع العلم أنها تبدأ من 180 ألف ريال في المملكة.