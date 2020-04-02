شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهد" تويوتا لاندكروزر المقلدة تبهر عشاق السيارات بأسعارها المميزة وتصميمها الفريد (صور)! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "شاهد" تويوتا لاندكروزر المقلدة تبهر عشاق السيارات بأسعارها المميزة وتصميمها الفريد (صور)!
أبهرت تويوتا لاندكروزر المقلدة في الصين عشاق السيارات بأسعارها المميزة وتصميمها الفريد، حيث حملت هذه السيارة اسم هينجشانL4600.
وتميزت هذه السيارة بمحرك مختلف V8 سعة 4.6 لتر بقوة 286 حصان، بينما لاندكروزر الأصلية مزودة بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان، كما أن الجير مختلف كذلك.
جديد اب برس
وظهرت داخلية السيارة بشكل أكثر فخامة من لاندكروزر نفسها، ما يجعلها أقرب لداخلية لكزس LX مع كل هذه الزخرفات الخشبية والجلود بلونين.
وبدأ سعر التقليد من 38,000 دولار (142,500 ريال) مقارنة بلاندكروزر التي تبدأ من حوالي 85,000 دولار (319,000 ريال) في الصين مع العلم أنها تبدأ من 180 ألف ريال في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر "شاهد" تويوتا لاندكروزر المقلدة تبهر عشاق السيارات بأسعارها المميزة وتصميمها الفريد (صور)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.