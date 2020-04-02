شكرا لبحثكم عن خبر "كورونا".. "تيكا" التركية تدرب 90 كادرًا طبيًا باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكري حسين/ الأناضول

دشنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، الأربعاء، تدريبًا لـ90 كادرًا من العاملين في القطاع الصحي بمحافظة عدن جنوبي اليمن، لمجابهة فيروس كورونا.

ولم يسجل اليمن، حتى مساء الأربعاء، أية إصابة بالفيروس، الذي أصاب ما يزيد على 928 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 46 ألفًا، وتعافى أكثر من 193 ألفًا.

وقال منسق وكالة تيكا في اليمن، عبد الله صاري، للأناضول: "الوكالة تقيم ورشة تدريب في مدينة خور مكسر، بمشاركة ممثلين للقطاع الصحي في كل مديريات المحافظة الثمانية، وتشمل محاضرات طبية وتوعوية على مدار 3 أيام".

وتابع: "حرصت تيكا، بالتعاون مع قطاع التدريب والتأهيل في وزارة الصحة اليمنية، على تدريب 90 كادرًا طبيًا في القطاع الصحي بعدن حول كيفية مجابهة فيروس كورونا طبيًا وتوعويًا".

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وأضاف: "هذا التدريب يأتي ضم سلسلة من التدريبات التوعوية تستهدف العاملين في القطاع الصحي في عدن بشأن كيفية التعامل الصحيح مع الحالات التي قد تكون مصابة بالفيروس".

وأوضح أن "التدريب يشمل أيضًا توعية المجتمع بخصوص كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية، للوقاية من الفيروس".

ومضى صاري قائلًا: "تيكا ستنفذ دورات تدريبية مشابهة للعاملين في القطاع الصحي بمحافظات لحج وأبين والضالع (جنوب)، خلال الأيام القليلة القادمة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة اليمنية".

وتنفذ "تيكا"، تأسست عام 1992، مشاريع وبرامج في معظم المحافظات اليمنية المحررة، ضمن اهتمام تبديه الحكومة التركية بمساعدة الشعب اليمني، الذي تعصف به، منذ 6 سنوات، حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ويعاني اليمن، جراء هذه الحرب، من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80% من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.