اجتماع بتعز يُشدد على تعزيز الإحترازات الوقائية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

شددد اجتماع في تعز، على تعزيز الإحترازات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وفي التفاصيل، شددت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز في اجتماعها،اليوم، برئاسة رئيس اللجنة وكيل اول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، على تعزيز الإحترازات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والاستعدادات والتجهيزات الخاصة للتصدي للوباء، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

واستمع الاجتماع، الى شرح مفصل من مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم السامعي، عن التجهيزات والمحاجر وتدريب الفرق الصحية والفنية في التعامل مع الحالات المشتبهه وكذلك خطة التوعية والتثقيف الصحى.

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وشدد اللقاء على توحيد جميع الجهود والعمل على تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة والخاصةبإغلاق صالات الاعراس وتوزيع اسواق القات والحد من التجمعات السكانية ونشر التوعية في اوساط المواطنين لتفادي وقوع أي اصابة وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة وكذا تكثيف عمل فرق الاستجابة والترصد في منافذ ومداخل المدينة والنقاط الأمنية وضرورة تزويدهم بمختصين صحيين وأجهزة لفحص الوافدين .

ودعا الاجتماع وسائل الإعلام في المحافظة إلى القيام بدورها في توعية المجتمع بشأن خطورة الوباء والتعريف بأعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.