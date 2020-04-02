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عدن - ياسمين التهامي - "علم الجمهورية" يرفرف في قمة هيلان والجيش يواصل تطهير صرواح ومجلي يتحدث عن انتصارات استراتيجية !

حققت قوات الجيش الوطني، مسنودا برجال القبائل، خلال الساعات الماضية،انتصارات كبيرة واستراتيجية غرب محافظة مأرب.

وسيطرت قوات الشرعية الاربعاء ،على الجزء الاكبر من سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية المطلة على صرواح.

جديد اب برس

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وقالت مصادر عسكرية إن القوات تواصل تطهير ما تبقى من اوكار للمليشيات الحوثية في هيلان حيث تتمركز في موقعين فقط هما تبة الاريالات، والمقاطع.

ورفرف علم الوطن عاليا في قمة جبل هيلان بعد دحر مليشيات الانقلاب وتكبيدها خسائر كبيرة.

وفي السياق أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش الوطني بإسناد رجال القبائل وطيران التحالف العربي، حققت انتصارات كبيرة وتقدمات غيرت مجريات المعركة على الأرض في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وقال العميد مجلي لـ"26سبتمبر": إن الجيش الوطني تمكن من تحرير العديد من المواقع المهمة، والمرتفعات الجبلية في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجي، ومنها مواقع القناص وعدد من التباب المحيطة بجبل الخطاب وجبل المهتدي".

واضاف "أن المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران، تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، فضلا عن القبض على العديد من عناصرها، واستعادة أسلحة متنوعة خلفتها المليشيا في جبال هيلان".

وأشاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية والملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية من القبائل ورجال اليمن الأحرار، الذين كان لهم دور كبير في تحقيق الانتصارات والمكاسب على الأرض.

وثمن العميد مجلي دور قوات التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية..مشيدا بدور طيران التحالف واسناده الجوي للجيش لكسب هذه المعركة المهمة.