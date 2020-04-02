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عدن - ياسمين التهامي - "ورد الان بيان خطير من" مسؤول حوثي يعلن عن أول إصابة بكورونا في صنعاء ”صور”!

أعلنت مسؤول حوثي الیوم عن تسجیل أول حالة إصابة

بفیروس كورونا في الیمن.

وكتب محمد عبدالقدوس نائب مدیر وكالة سبأ الحوثیة تغریدة

على حسابھ في تویتر وثقھا "المشھد الیمني" "یؤسفنا أن نعلن

خبر تسجیل أول حالة كورونا في الیمن"

وقام عبدالقدوس بحذف تغریدتھ بعد تعرضھ لھجوم شرس

من قبل قیادات حوثیة وكتب بعدھا تغریدة جدیدة قال فیھا أنھا

كانت حالة اشتباه فقط "مندوبنا في الصحة فھم غلط ھي حالة

اشتباه قادمة من السعودیة كانت تعتمر"

ودعت قیادات حوثیة إلى محاسبة عبدالقدوس جراء إعلانة

عن إصابة بفیروس كورونا في الیمن.

وقال القیادي الحوثي محمد الدحبلي "یجب محاسبة نائب

رئیس مجلس الادارة لوكالة الانباء الیمنیة سبأ ... لوانا مكانك

ساقدم استقالتي" جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

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