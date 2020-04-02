شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطوره : أمريكا تلوح بقرار عسكري صادم ضد السعودية..ومصدر تكشف التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي دان سوليفان عن قرار عسكري صادم مرتقب تجاه السعودية على خلفية حرب النفط المشتعلة مع روسيا.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إنه يعمل مع السيناتور كيفن كريمر على مشروع قانون يُرتقب أن يحظى بتأييد المجلس، ينص على سحب جميع القوات الأميركية وأنظمة الدفاع الصاروخية من السعودية، ما لم تقم الرياض بدور بنّاء في إعادة الاستقرار لأسواق النفط.

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وأضاف سوليفان -في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية- أن السعوديين إذا لم يتحركوا، فإن العلاقة الإستراتيجية بين واشنطن والرياض ستتغير، وأن الخيار يعود للسعودية.

وتشهد الآونة الأخيرة حالة من التوتر بين السعودية وروسيا، بعدما رفضت الأخيرة الالتزام باتفاق منظمة "أوبك" حول خفض معدل الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، وذلك بهدف رفع الأسعار، في محاولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وردًّا على الموقف الروسي، خفضت السعودية أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا، في محاولة للاستحواذ على حصة كبيرة في السوق، الأمر الذي أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وحرب أسعار مستعرة.

ومن جانبه أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للتوسّط بين السعودية وروسيا، لوقف حرب أسعار النفط الدائرة بين البلدين والتي أدّت إلى انهيار أسعار الذهب الأسود.

وقال ترامب إن حرب الأسعار بين السعودية وروسيا أدت إلى فائض كبير في كميات النفط، وهبوط شديد في الأسعار.

وأضاف أنه اتصل هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وأنه سيتدخل شخصيا في الوقت المناسب.

ويخشى ترامب من تداعيات خفض الاسعار على شركات النفط الصخري والبنوك الممولة لها، التي ترفض سياسة الإغراق السعودي للأسواق، لأنها قد تخرج هذه الشركات من الإنتاج وتجمد أنشطة التنقيب والحفر، بل تؤدي إلى تعثرها المالي وتوقفها عن سداد مديونيات البنوك البالغة مليارات الدولارات.

ترامب الذي ضغط على السعودية ودول الخليج مرات عدة لخفض سعر النفط حتى يصل البنزين إلى المواطن بسعر رخيص، يكافح الآن لإعادة التعافي إلى سوق النفط خوفاً من أن يفقد تبرعات شركات النفط الصخري والطاقة لحملته الانتخابية المقبلة.

يشار إلى أن ستة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي -من بينهم دان سليفان- كانوا قد اتهموا في 27 مارس/آذار الماضي، السعودية وروسيا بشن حرب على الولايات المتحدة عبر النفط.

وقال الأعضاء الجمهوريون -في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأميركي- إن المملكة اختارت توقيت انتشار وباء كورونا والأزمة الاقتصادية لتصفية الحسابات في سوق النفط، مؤكدين أن دوافع السعودية قد تكون متعددة، تشمل معاقبة موسكو، وزعزعة استقرار استثمارات طويلة الأجل في أميركا.