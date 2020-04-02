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عدن - ياسمين التهامي - "الندم" اعترافات خطيرة لقناص حوثي أسير عن كتائب الموت وحبوب الشجاعة !

جديد اب برس

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قناص حوثي وقع مؤخرا في قبضة القوات المشتركة في الحديدة، حجم الخسائر الفادحة التي يتكبدها الحوثيون جراء خروقاتهم المتكررة لوقف اطلاق النار في المحافظة الساحلية. ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مقطع فيديو للقناص الأسير عمر محمد صالح المراني أكد خلاله أن الحوثيين دفعوا به إلى موقع مستحدث شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وخلال خمسة أيام ظل يحاول استهداف القوات المشتركة قبل أن يجد نفسه أسيرا في قبضتهم. وأضاف ان مفهوم الهدنة لديهم من قبل قياداتهم تخص عدم الزحف فقط أما محاولات التسلل ومهاجمة مواقع القوات المشتركة فإن عليهم القيام بذلك. وأكد مصرع عدد كبير من القناصة زملائه في جبهات مديرية التحيتا، مشيرا إلى أن ماتسمى كتائب الموت التي ينتمي إليها هي مجرد اسم ليس إلا. وقال إنه تم تدريبه ضمن مجموعة آخرين خلال أيام ودفعوا بهم إلى الصفوف الأمامية تحت مسمى كتيبة الموت دون تلقيهم التدريبات الكافية وفقاً لوكالة 2 ديسمبر الإخبارية. وتطرق إلى اعتماد الحوثيين على مايسمونها حبوب الشجاعة والتي تفقد متعاطيها شعوره ويتقدم للمشاركة في عمليات غير مبال بمصيره. وأكد وجود مدربين يتكلمون لغات أجنبية ومن حزب الله اللبناني لفرق القناصة مشيراً إلى أن فرق زراعة الألغام تحظى بالاهتمام الأكبر من قبل الحوثيين الذين يزرعون شبكات دون الاهتمام بالخرائط التي توضح أماكن معظمها وتكتفي في خطوط التماس القريبة بمعالم معينة. وكانت كتيبة المهام الخاصة في القوات المشتركة نفذت التفافا ناجحا على موقع تابع للحوثيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ما أسفر عن أسر القناص المراني ومصرع مساعده، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري.