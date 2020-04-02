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عدن - ياسمين التهامي - شاهد "الاعتراف بالهزيمة بصورة غير مباشرة" الحوثي يطلب من الشرعية القبول بالتفاوض وإيقاف الحرب تفاصيل بماذا ردت الشرعية !

طالب القیادي الحوثي محمد علي الحوثي الیوم من الحكومة الشرعیة القبول بالتفاوض

لانھاء الحرب في الیمن.

وقال الحوثي "علیكم ان تتخلواعن شروطكم وعن التمسك بمسمى المرجعیات وغیرھا"

وأضاف "ان الاستجابة لدعوة الإیقاف لاتعني القبول بماتم رفضھ منذ البدایة اوالبحث

عن مكاسب تسبق فك الحصار وإیقاف العدوان "

وقدم الحوثي مقترحا للوسطاء بین السعودیة وجماعتھ وقال "رباعیة عربیة ورباعیة

اسلامیة ورباعیة آسیویة بالاضافة للامم المتحدة"

وأضاف الحوثي في تغریدة لھ على تویتر "أقترح أن تكون الدول الأتیھ وھي الجزائر

وتونس ومصر والعراق وباكستان ومالیزیا واندونیسیا وسیرالیون وروسیا والصین

وكوریا والیابان"

ویأتي ھذا الطلب من الحوثي بعد خسارة كبیرة تكبدتھا جماعتھ في محافظة مأرب الیوم

بسقوط جبل ھیلان في ید الجیش الوطني. جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

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