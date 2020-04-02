شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة يمنية عذراء من هذه المحافظة قال الاطباء انها حامل فجن جنون الاهل وقررو قتلها للتخلص من العار..لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر فؤاد أحمد السميعي قصة فتاة في محافظة إب اسعفت إحدى الفتيات إلى مركز طبى بمدينة شبان - إب للمعاينه.

موضحا أنه بعد الكشف والفحص المختبرى اصيبت الفتاة واسرتها بالصدمة الشديدة حينما أبلغتهم الطبيبة المعالجة ان تقرير الفحص المختبرى يؤكد ان الفتاة حامل !

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مضيفا ان الخبر نزل على اسرتها كالصاعقة لتثير ثورة كافة أفراد اسرة الفتاة وبدأ الجميع بممارسة اشد أنواع العنف اﻷسرى ضد الفتاة التى ماتزال عذراء !

وبعد الضرب المبرح قاموا بطعنها لمحاولة قتلها ولتطهير اسرتهم من عارها..

عندئذ تدخل زوج شقيقتها بقوة ومنعهم من قتلها واقنعهم بفحصها فى عدة مشافى خاصة وعامة فى مدينة إب وبعد الفحوصات إتضحت نتيجة تلك المشافى ان الفتاة ماتزال عذراء وليست حامل !!

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة يمنية عذراء من هذه المحافظة قال الاطباء انها حامل فجن جنون الاهل وقررو قتلها للتخلص من العار..لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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