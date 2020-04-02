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عدن - ياسمين التهامي - تعرف كيف" قرية وحيدة في إيطاليا نجت من "كورونا" بأعجوبة .. وهذا هو سر المعجزة ؟!

جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! مونتالدو تورينيس تقع في شمال إيطاليا وعلى بعد 19كم فقط من تورينو العاصمة الإقليمية والتي تعتبر من مراكز وباء كورونا. ومع ذلك نجت هذه القرية بكاملها من الإصابة بالفيروس القاتل. الظاهرة أعادت من جديد أسطورة قديمة متداولة في هذه القرية، تقول صحيفة الغارديان البريطانية أن بعض سكان القرية يعتقدون أنهم محميون بالمياه المعجزة وذلك تبعا لأسطورة متداولة على نطاق واسع مفادها إن هذه المياه ساعدت على شفاء قوات نابليون بونابرت من مرض الالتهاب الرئوي حيث أقامت معسكرا في القرية في يونيو عام 1800 قبل معركة مارينغو القريبة ضد القوات النمساوية. ونقلت الغارديان ـ بحسب الإذاعة الألمانية ـ عن عمدة القرية سيرجيو غايوتي قوله" وفقا للتقاليد كان جنرالات نابليون مرضى بالالتهاب الرئوي لكن تم علاجهم بفضل الهواء النقي والريف البكر" وأضاف " خلال تلك الفترة يبدو أن الماء قد ساعدهم على الشفاء لكن البئر اليوم معطلة وتستخدم مياهه فقط لري الحقول ولا يمكن شربه"

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