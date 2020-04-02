شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير : رئيس وزراء قطر الأسبق "حمد بن جاسم" يفجر مفاجأة مزلزله بشأن حرب "النفط" بين السعودية وروسيا .. مدبرة .. وهذا هدفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، اليوم الخميس، أن ما يجري بين روسيا والسعودية ليست "حرب أسعار" النفط، إنما بمثابة تنسيق بين الدولتين.

وقال "بن جاسم" في تغريدة، عبر حسابه تويتر، إن "أزمة أسعار النفط الحالية تحدثت عنها كثيرًا في السابق وأنا لست خبير بأسعار النفط. ولكن إذا استمر وضع الأسعار الحالي على الأقل ثلاثة أشهر، سنصل إلى نتيجة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، حيث ستخرج كثير من شركات النفط الصخري".

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ورأى رئيس وزراء قطر الأسبق أنه يعتقد أن "ما يجري بين روسيا والسعودية هو تنسيق بينهما لهذا الغرض، وليس كما يقال وضجيج أنها حرب أسعار. وأنا مع هذا التصرف إذا كان متبوعاً باستراتيجية واضحة لإنقاذ سوق النفط بشكل مستدام ، المهم هل ستصمد هاتان الدولتان أم لا!"

وشهدت أسعار النفط مؤخرا أكبر انهيار في أسعارها لم تشهده منذ حوالي 17عاما ، وسط أزمة فيروس كورونا العالمية التي أدت إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وخفضت الطلب على الخام، وأنهت التعاملات الآجلة على الخام الربع الأول منخفضة نحو 70% بعد خسائر قياسية في مارس/آذار المنصرم.

وهبط سعر برميل النفط الخام بالسوق الأمريكية بنسبة 5.54% ليصل إلى 23.55 دولار للبرميل الاثنين الفائت، في قيمة هي الأدنى له، منذ فبراير/ شباط العام 2002، في أعقاب حرب أسعار اشتعلت بعد انهيار اتفاق بين أوبك بقيادة السعودية وموسكو وتعهد الرياض باستمرار مستويات الإنتاج المرتفعة على مدى الشهور المقبلة.

وكانت السعودية دعت خلال اجتماع في فيينا هذا الشهر إلى خفض إضافي بقدار 1,5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا، لكن روسيا رفضت ذلك.

وردًّا على الموقف الروسي، خفضت السعودية أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا، في محاولة للاستحواذ على حصة كبيرة في السوق، الأمر الذي أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وحرب أسعار مستعرة.

ومن جانبه أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للتوسّط بين السعودية وروسيا، لوقف حرب أسعار النفط الدائرة بين البلدين والتي أدّت إلى انهيار أسعار الذهب الأسود.

وقال ترامب في إحاطة إعلامية: "أعتقد أن روسيا والمملكة العربية السعودية، ستعملان للتوصل لحل ما (بقضية أسعار النفط) في الأيام القليلة القادمة.

لأن (الوضع بما يخص أسعار النفط) سيئ للغاية بالنسبة لروسيا وسيئ جدا للمملكة العربية السعودية. لذا، أعتقد ستتفقان".