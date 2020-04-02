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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل و هــام وفي غاية الخطيورة : السلطات السعودية تحذر من "أمر خطير" يستهدف المواطنين والمقيمين في مكة (شاهد) !

حذرت السلطات السعودية في مكة المكرمة، من أمر خطير يهدد حياة المواطنين والمقيمين، في ظل الأزمة الصحية التي تضرب العالم في الوقت الراهن. ورصدت الأجهزة المختصة في المملكة تلقي المواطنين والمقيمين رسائل مضللة بشأن التعامل مع فيروس كورونا بما يهدد سلامتهم وحياتهم، ودفع إمارة مكة للتحرك العاجل.وأطلقت إمارة العاصمة المقدسة، تحذريرًا شديد اللهجة من رسائل احتيالية عبر الهواتف الذكية تتحدث عن إجراء اختبار فيروس كورونا الجديد. جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! وقال حساب إمارة منطقة مكة الرسمي على موقع "تويتر": "قد تصلكم رسالة نصية تتضمن رابط اختبار إصابتك بفيروس كورونا وهي محاولة اختراق لجهازك وسرقة بيانتك.. محذرة من الضغط على الرابط".

في سياق متصل، ألزمت أمانة مدينة مكة السعودية المطاعم بإحكام وإغلاق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل؛ بهدف سلامة وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل صحي. وأوضح مدير عام شؤون البلديات عبد الله الزايدي، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن أمانة منعت التواصل المباشر مع العميل، والاكتفاء بوضع الطلب أمام الباب وترك مسافة لا تقل عن متر تفصل بين مستلم الطلب وعامل التوصيل. وأكد "الزايدي" أن البلديات تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامه المواطن والمقيم، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة في انتقال عدوى "كوفيد - 19". ودعا وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام 1441هـ، حتى تتضح الرؤية للوباء وآثاره الحالية والمستقبلية. وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1720 إصابة، بجانب تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 16 حالة وفاة.



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