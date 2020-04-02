طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف

الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات، اليوم الأربعاء، على عدد من المحافظات اليمنية ما تسبب في أضرار كبيرة في الممتلكات.

ففي الجوف شن طيران العدوان 16 غارة على مديريات الحزم وخب والشعف وبرط العنان منذ الصباح.

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وفي حجة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على جمارك حرض وغارة منطقة بني حسن في مديرية عبس.

وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على منطقة بني معاذ بمديرية سحار، وغارة على مديرية حيدان.

وفي عمران شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية حرف سفيان وغارة على مديرية ريدة.