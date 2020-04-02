شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا عن طريق نقل الدم من الى ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العلماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا عن طريق نقل الدم من الى !

يمكن أن يفيد نقل الدم من الشخص الذي تعافى من فيروس كورونا، إلى الأشخاص المصابين الجدد في علاجهم.

وتفيد صحيفة South China Morning Post ، نقلا عن جامعة هونغ كونغ، بأن الخبراء أجروا اختبارا على حيوانات الهامستر الذهبي السوري (قوارض تشبه الفئران)، التي لها بروتين ACE2 شبيه بالبروتين البشري. وفقا لاعتقاد الخبراء يتوغل فيروس كورونا بواسطة هذا البروتين إلى جسم الإنسان.

وقد زرع الباحثون فيروس SARS-COV-2 في أجسام هذه القوارض، وبعدها اخذوا تلك التي تعافت من المرض، واكتشفوا أن أجسامها أنتجت أجساما مضادة. ومن دم هذه القوارض حصل الباحثون على مصل حقنوا به القوارض المريضة، التي تعافت هي الأخرى من المرض.

واتضح للباحثين أن القوارض التي حقنت بالمصل كانت درجة المرض عندها أخف بعشر مرات. وهذا وفقا لهم سيساعد في تخفيف آلام الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ويسرع في شفائهم. جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العلماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا عن طريق نقل الدم من الى ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.