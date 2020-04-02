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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان الجيش الوطني يباغت الحوثيين بعملية خاصة ونوعية في الحديدة تفاصيل عاجلة!

جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! الجيش الوطني أمس الأربعاء، تنفيذ عملية خاصة بمنطقة اللحية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) أسفرت عن مقتل قيادي حوثي واثنين آخرين. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن قوات التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة نفذت اليوم الأربعاء عملية اغارة ناجحة في عمق مناطق الحوثيين، بالقرب من منطقة اللحية بمحافظة الحديدة. وأوضح أن قوات التشكيل البحري نفذت العملية صباح اليوم، بعد ورود انباء وجود زورق حوثي بالقرب من جزيرة حمر التابعة لمديرية اللحية، وتمكنت من الاستيلاء على الزورق و قتل ثلاثة كانوا على متنه وأسر رابع مشيراً إلى أن القتلى هم عبدالرحمن معروف وعبدالله الأهدل والقيادي الحوثي أبو عقيل.

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