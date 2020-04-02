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عدن - ياسمين التهامي - الأن من ارظ المعركة" الجيش يقتحم سوق «صرواح» وفرار جماعي للحوثيين !

حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تقدماً جديدًا، في جبهة صرواح ، وسط انهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عددًا من المواقع المهمة في جبهة صرواح وصولاً إلى مشارف سوق صرواح، مؤكداً سقوط العديد من عناصر جماعة الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر للمركز الإعلامي للجيش، أن التقدّم جاء بالتزامن مع معارك أخرى- ما تزال مستمرّة- يخوضها الجيش في منطقتي المشجح وهيلان غربي مارب. جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! وأوضح أن المعارك التي تجري بمشاركة فاعلة لطيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني، دمرت مواقع وتجمعات وتعزيزات الحوثيين وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأكد المصدر عزم الجيش الوطني والمقاومة على استكمال تحرير ما تبقى من محافظة مأرب والمضي نحو استعادة الدولة وتحقيق أمن واستقرار اليمن، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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