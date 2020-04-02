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صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة يمنية حسناء من هذه المحافظة ظهرت بجانب هيفاء وهبي واصابتها بالجنون من شدة جمالها..شاهد الجمال اليمني والغيرة القاتلة التي اصابت هيفاء ( صورة مذهلة )

2020/04/02 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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