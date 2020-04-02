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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس العصير و لا الحليب ولا القهوة او الشاي..لا تتناول هذا المشروب على الريق حتى لو كنت ستموت عطشا لانه سم قاتل سيقضي عليك

قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)، الماء هو مركب كيميائي، تركيبته الكيميائية ذرتيْ هيدروجين، وذرة من الأكسجين، يتواجد في الكرة الأرضية بنسبة 75%، وتكون أماكن تواجده في المسطحات المائية، مثل الأنهار، والبحار، والبحيرات، ويتساقط على الأرض على شكل أمطار، وله أشكال مختلفة صلبة وسائلة وغازية، ويعتبر أساس الحياة في كل كوكب؛ فلا تستطيع الكائنات الحية بشتى أنواعها وأصنافها العيش والبقاء دون شرب الماء.

لكن هناك أضرار خطيرة للإكثار من شرب الماء .. فماهي؟.

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ليس العصير و لا الحليب ولا القهوة او الشاي..لا تتناول هذا المشروب على الريق حتى لو كنت ستموت عطشا لانه سم قاتل سيقضي عليك

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أضرار كثرة شرب الماء :



إعادة ضبط كيمياء المخ؛ للتوقع كميا أكبر من الماء. الإفراط في العرق. حدوث أرق عند النوم. الإصابة بتسمم المياه؛ الذي يحدث نتيجة التأثير على التوازن الطبيعي للأملاح في الجسم.

إذا تم تناول كمية كبيرة من الماء وخلال فترات زمنية ليس متباعدة، فإن ذلك يؤدي إلى عدم عمل الكلى على إزالة الفائض من الجسم بسرعة.

يصبح الدم مخففاً مع وجود تركيز قليل من الملح؛ مما يسبب حدوث تورم في الخلايا. الشعور بالصداع نتيجة تورم خلايا الدماغ. إجهاد القلب. حدوث أمراض العظام وأمراض جلدية أخرى.