ورد الان : خبر هام من البنك المركزي وصرف مرتبات موظفي الدولة بشكلٍ منتظم (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء بدء صرف نصف مرتب لموظفي الدولة تنفيذاً لما التزم به بصرف نصف راتب كل شهرين. وأكد وكيل البنك لقطاع العمليات المحلية علي الشماحي لموقع “أفق نيوز” بدء تسليم رواتب الموظفين في بعض الجهات تنفيذاَ لتوجيهات رئيس المجلس السياسي بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين وبشكلٍ منتظم. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال وكيل البنك: نؤكد جاهزية البنك بمختلف فروعه لاستقبال شيكات رواتب الموظفين وندعوا مختلف الجهات إلى سرعة استكمال إجراءات قطع الشيكات الخاصة برواتب موظفيها.

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