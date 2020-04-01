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عدن - ياسمين التهامي - "عاااجل السعودية" تطلقُ تهديداً صارماً للانتقالي باجتياح عدن وطردهم منها."

السعودية تطلقُ تهديداً صارماً للانتقالي باجتياح عدن وطردهم منها.. أبو خالد يتوعد عناصره بنثر دمائهم في شوارع عدن لو قرروا الخروج من معسكراتهم

السعودية تطلقُ تهديداً صارماً للانتقالي باجتياح عدن وطردهم منها.. أبو خالد يتوعد عناصره بنثر دمائهم في شوارع عدن لو قرروا الخروج من معسكراتهم

جديد اب برس​

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وجهت القوات السعودية، الاربعاء، اول تهديد قوي لقوات الانتقالي في عدن بالتزامن مع بدئه تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض الذي يقضي بخروج فصائل المجلس من المدينة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اثناء وصول قائد عسكري سعودي يدعى “ابو خالد” إلى معسكر راس عباس التابع للانتقالي والذي كانت قواته تتحضر للتمرد بعد توجيه قائد المعسكر بالخروج من المعسكر بمعية اسلحتهم ومعداتهم.

وظهر ابو خالد وهو يتحدث لقوات اللواء معتبرا خروجهم يعني نثر للدماء في شوارع المدينة وهو ما اعتبره مراقبون للشأن الجنوبي تهديد سعودي باستهدافهم.

وقال ابو خالد أنه غير معني بمناقشة الرواتب المتوقفة منذ يناير وانه سيبلغ قيادات التحالف بذلك لكنه اعتبر خروج القوات من المعسكر يعني قلب المدينة عليهم واسرهم.

وهذا اول تهديد سعودي من نوعه، لكن مراقبين اعتبروه مؤشر على توجه السعودية لاستخدام الحزم ضد الانتقالي الذي ظل يعارض تنفيذ اتفاق الرياض بالمدينة.

ويأتي التهديد السعودي مع استمرار دفعها بقوات علي محسن إلى المدينة.