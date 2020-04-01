شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف والجيش يحرمان الحوثي من اقوى سلاح يمتلكة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التحالف والجيش يحرمان الحوثي من اقوى سلاح يمتلكة "

يعد ايام من تهديد التحالف بقدرته على ردع الحوثيين ومنعهم من اطلاق الصواريخ الباليستية ، فقد تحقق الوعد على الارض اليوم الاربعاء، بعد سيطرة قوات الجيش مسنودة بالقبائل على جبل هيلان الاستراتيجي غرب مارب، والذي كان يستخدم من قبل الميليشيا الحوثية لاطلاق الصواريخ الباليستية تجاه السعودية او محافظة مأرب ، وبسيطرة قوات الجيش اليوم الاربعاء على مواقع هامة في سلسلة جبال هيلان بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي منذ أسابيع تكون قد حرمت الميليشا من أهم المواقع التي كان يهدد بها دول الجواربالصواريخ المقدمة من ايران التي تستهدف المدنيين.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لجبل هيلان ايضا في كونه يعد تأمينا لخط إمداد الجيش الوطني الى “صنعاء نهم مأرب” وكذلك “صنعاء صرواح مأرب”

ي في تضييق الخناق على مليشيات الحوثي في جبهة صرواح حيث يطل جبل هيلان على مدينة صرواح من جهة الشمال

ويقع جبل هيلان غربي محافظة مأرب ويطل على مدينة صرواح ويعتبر أكبر سلسلة جبلية في المحافظة الأمر الذي يجعل السيطرة على الجبل عنصرا هاما في ترجيح الكفة في المعركة لصالح الطرف المسيطر.

وتفسر هذه الأهمية الاستراتيجية لجبل هيلان سبب استماتت ميليشيا الحوثي في إبقاء هيلان تحت سيطرتها مهما كلفها ذلك من ثمن حيث دفعت بالمئات من مقاتليها إليه

جديد اب برس​

Advertisements

"تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)!

عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !