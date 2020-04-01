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عدن - ياسمين التهامي - "عاااجل" القبائل تقلب موازين القوة في صرواح وهذا ما يحدث الان "تفاصيل"

واصلت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلين من رجال القبائل وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تقدماتها الميدانية في جبهة صرواح غربي محافظة مارب، في معارك ضارية تخوضها مع مليشيا الحوثي الانقلابية منذ فجر أمس الثلاثاء. وقالت مصادر ميدانية متطابقة إن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تمكنت، اليوم، من استعادة السيطرة على عدد من المواقع المهمة في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية، بعد ان كانت استعادت أمس عدد من المواقع الاستراتيجية في ميمنة صرواح. جديد اب برس​ Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! وأكدت المصادر أن القوات الحكومية ومقاتلي قبائل مأرب تمكنوا حتى اللحظة من تطهير عدد كبير من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية في الميسرة والميمنة وقلب سلسلة جبال هيلان. وعلى وقع المعارك الميدانية شنت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي سلسلة غارات مكثفة استهدفت مواقع تمركز المليشيا الحوثية وتعزيزاتها التي كانت قادمة الى جبهات القتال. وخلفت المعارك وغارات التحالف الجوية عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين علاوة على وقوع عدد من عناصرها في الاسر، وتدمير عدد كبير من المعدات والمركبات القتالية التابعة لها. وتمتد سلسلة جبال هيلان من منطقة السويداء بمارب شرقا بطول 14 كم ويطل على المخدرة شمالي صرواح ومن الجنوب يمتد من مناطق تطل على مركز مديرية صرواح حتى المناطق المطلة على مديرية مدغل، شمالي شرق مأرب. وكانت المليشيا الحوثية دفعت خلال اليومين الماضيين بتعزيزات كبيرة الى جبهة صرواح بغية اسقاطها والتقدم صوب مدينة مأرب، وتمكنت من إحداث بعض الاختراقات والتمركز في مناطق جديدة، بيد أن تدخل قبائل مأرب والتحشيد للجبهة بمئات المقاتلين مجهزين بكامل عتادهم القتالي تمكن من قلب المعادلة وتغيير موازين القوة في صرواح لصالح قوات الحكومة الشرعية.



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