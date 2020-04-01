شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة منزلية لإخفاء الشيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترغب الكثير من السيدات في إخفاء الشيب، وذلك باستخدام صبغات الشعر، كما يمكن أن تستعين المرأة ببعض الوصفات المنزلية لإخفاء الشيب.

ومن الوصفات التى ينصح بها تلك التى نستخدم فيها القهوة، حيث تقوم المرأة بغسل شعرها بالشامبو، ثم نحضر قهوة ثقيلة أو اسبرسو ونضعها على الشعر الأبيض، ثم نتركه لمدة ساعة، وبعدها نغسل الشعر جيدًا.

ومع تكرار هذه الوصفة فسوف يختفي الشيب تدريجيا وستحصل المرأة على شعر بني بلمعة مميزة. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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