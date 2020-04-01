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وصفة منزلية لإخفاء الشيب

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عدن - ياسمين التهامي - ترغب الكثير من السيدات في إخفاء الشيب، وذلك باستخدام صبغات الشعر، كما يمكن أن تستعين المرأة ببعض الوصفات المنزلية لإخفاء الشيب.
ومن الوصفات التى ينصح بها تلك التى نستخدم فيها القهوة، حيث تقوم المرأة بغسل شعرها بالشامبو، ثم نحضر قهوة ثقيلة أو اسبرسو ونضعها على الشعر الأبيض، ثم نتركه لمدة ساعة، وبعدها نغسل الشعر جيدًا.

ومع تكرار هذه الوصفة فسوف يختفي الشيب تدريجيا وستحصل المرأة على شعر بني بلمعة مميزة.  لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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