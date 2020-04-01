إنجاز علمي كبير يساعد في القضاء على السرطان

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عدن - ياسمين التهامي - نجح علماء في معهد Dana-Farber للسرطان، وكلية الطب بجامعة هارفارد، إلى جانب معهد فرانسيس كريك وكلية لندن الجامعية، في تحقيق إنجازاً هاماً بتطوير اختبار الدم " المعجزة " القادر على كشف أكثر من 50 نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض الأخرى.
واكتشف العلماء أنواع السرطان، من خلال رؤية كيفية تأثيرها على الدم، ما يمكن أن يساعد في تشخيص الأورام وتحديد العلاج الأسهل؛ فيما من المحتمل أن يقود إلى علاج محتمل لبعض أنواع السرطان.
واتضح أن أكثر من 99% من النتائج الإيجابية، دقيقة من الاختبار؛ فيما تعمل اختبارات الدم من خلال النظر إلى تغييرات عدائية في الشيفرة الوراثية، وستكون عبارة عن حمض نووي خال من الخلايا، والذي يسرب الأورام إلى مجرى الدم. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك
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