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صنعاء - ياسمين الخيامي - 13 عضوا من اعضاء الكونجرس الامريكي البارزين يهزون عرش المملكة ويهددون ولي العهد السعودي اما ان يوقف الحرب فورا والا ستتخلى عنه أمريكا ولن يكون حليفا لها

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