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صنعاء - ياسمين الخيامي - هام وخطير..مادة غذائية والكل يحبها لأنها مفيدة جدا للصحة..ولكن احذر أن تستخدمها بهذة الطريقة الخاطئة لأنها ستتحول إلى سم قاتل يقضي عليك في لحظات

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