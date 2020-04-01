شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة وغير متوقعة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. "تسجيل" لمحامية الضحية يقلب مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، بخبر أثار جدلا واسعا خاص بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم السوري المغدور محمد الموسى، حيث أعلنت محامية أسرة الشاب السوري رهاب بيطار انسحابها من القضية في قرار مفاجئ أثار جدلا واسعا.

وفي تسجيل صوتي لها انتشر على نطاق واسع كشفت رهاب عن سبب اتخاذها هذا القرار قائلة:”حفاظا على اسمي ومكانتي أعلن انسحابي، من قضية محمد الموسي”، مؤكدة أنها ستتفرغ للاهتمام بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

رهاب بيطار التي ذاع صيتها الأيام الماضية لتوليها كشف الحقائق التي حاولت نانسي عجرم وزوجها إخفائها بالقضية مستغلين نفوذهما داخل لبنان، أشارت أيضا إلى أن أسباب انسحابها من قضية قتيل منزل نانسي عجرم يعود لعدة أسباب أهمها محاولة بعض الأشخاص تشويه صورتها وبأشكال مختلفة واتهامات كثيرة.

وتابعت محامية “الموسي” أن آخر هذه الاتهامات كان اتهامها بتدمير القضية، مشيرة إلى أنها لم تقصر تجاه واجباتها كمحامية في هذه القضية، وأضافت أن ما قدمته لهذه القضية كان من كونها إنسانة قبل أن تكون محامية.

يشار إلى أن قبل أيام ظهر والد القتيل عبر فيديو يعلن خلاله عزل رهاب البيطار، وهو ما صدم الكثيرين من متابعي هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام بعدما قتل زوج الفنانة نانسي عجرم شاباً قال إنه دخل منزلهم عنوة بغرض السرقة.

لكن والد محمد الموسى تراجع بعد ذلك عن عزل رهاب البيطار، متمنياً أن تستمر بالقضية.

وأعلنت البيطار أن الأب دخل بحالة تخبط بعد كثرة الشائعات، وتدخل أصحاب المصالح الذين يحملون نوايا غير سليمة، وقالت إن الأب رجل بسيط ويتميز بطيبة قلبه التي تم استغلالها بطريقة غير إيجابية، إضافة إلى أنهم كعائلة الموسى يمرون بأوقات صعبة وقاسية وما حصل لم يكن بسيطا.

واليوم أيضا خرج آدم عفارة، ابن ريهاب بيطار محامية القتيل محمد الموسى عن صمته وأوضح الحقيقة من خلال بيان أصدره مؤخراً، بعد انتشار صورته مع الفنانة نانسي عجرم.

وجاء في بيان عفارة أن من ظهر في الصورة هو بالفعل ابن المحامية وهو مصمم الحفلات المعروف.

وأضاف أن التقاط الصورة يعود إلى شهر كانون الأوّل من العام 2016، مع الإشارة إلى أن عفارة تلقى حينها دعوة لحضور تصوير حلقة من برنامج The Voice حيث كانت الفنانة نانسي عجرم عضواً في لجنة التحكيم. وأفاد البيان بأن هذا تم بطريقة عفوية.

وأعرب عفارة في البيان عن استغرابه استعادة الصورة في هذا التوقيت، معتبراً أن هذا تم من أجل إثارة البلبلة، ولافتاً إلى أنه يعتز بلقائه الفنانة وأنه نشر الصورة بنفسه في وقت سابق.