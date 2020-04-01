شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق كيف فكرت السلطات الايرانية لمواجهة كورونا!.. إيران تستعين بـ"ملك الموت" ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعانت السلطات الإيرانية، بطرق غريبة لإجبار المواطنين على الالتزام بمنازلهم ضمن اجراءات الوقاية التي اتخذتها السلطات هناك، منعا لتفشي فيروس كورونا الذي حصد أرواح الآلاف من الايرانيين وأصاب مئات الآلاف.

وأظهر مقطع فيديو تداولته عديد من الصفحات الإخبارية والنشطاء عبر مواقع التواصل، قيام أشخاص في إيران، بلبس زي “عزرائيل” والتجوّل في الشوارع. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” عدة أشخاص بلباس مكتوب على صدره عزرائيل، لإخافة الناس من الخروج إلى الشوارع، وحثهم على البقاء بالمنازل، وأن الموت ينتظرهم في أي مكان، في ظل حالة وباء كورونا الذي ينتشر في البلاد ويودي بحياة المئات من الإيرانيين.

و علّق مغردون حول مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً واسعا، حيث اعتبروا أن ما يحدث استخفاف بعقول الناس، وضعف في حالة التعامل مع الوباء، ولكن آخرون رأوا أنه فكرة جيدة لإقناع الناس بالبقاء بالمنازل.

وفي ذلك قال المغرد صاحب حساب “برق الشفا”: “هذا زي إبليس لابسينه.. سبحان الله الآن أدركنا كيف أن فرعون استخف بعقول قومه عندما قال أنا ربكم الأعلى”. وتابع: “هذا نموذج للجهل والشرك والمشركين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله الذي عافانا من ما ابتُلوا به”.

أما آخر فقال: “حكومة إيران هذه مفروض يسلموها قنوات الأطفال، قنوات الأكشن وأفلام الرعب”. وتساءل: “معقول الشعب الإيراني يصدقون هذه الخزعبلات؟”.

أما الثالث فقال: “ثقافة الموت وثقافة فقه النكد سمة من سمات التخلف والرجعية”.

يُشار إلى أن إجمالي الوفيات بسبب فيروس في إيران حتى اللحظة بلغ أكثر من 2500 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات ما يقارب 40 ألف إصابة، فيما تتخذ البلاد جملة محاولات لمواجهة المرض الذي يشهد تفشياً في عديد من المحافظات.