شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : صحيفة أمريكية تكشف عن تقديم السعودية لأول مرة هذا العرض المغري لـ الحوثيين وإنهاء حربها فوراً على اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول سعودي رفيع، عن إجراء المملكة محادثات يومية مع أنصار الله، وأنها دعت القيادة السياسية في صنعاء لإجراء محادثات سلام في الرياض.

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ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قوله، إن اقتراح إجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ما زال مطروحا على الرغم من تصاعد العنف قبل أيام، لكنه قال إن أنصار الله لم يستجيبوا للعرض بعد.

وأكد آل جابر أن المسؤولين السعوديين شددوا لمسؤولين بحكومة الإنقاذ ومن أنصار الله يوم الاثنين على أن الغارات الجوية على صنعاء كانت ردا على الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها القوات المسلحة اليمنية يوم السبت، وليس هدفها تصعيد الصراع.

وأضاف آل جابر: “نحن ملتزمون بوقف التصعيد، ومستعدون لوقف إطلاق النار في جميع الأراضي اليمنية إذا قبلوا ذلك”.

وتقول الصحيفة الأمريكية إن السعودية صارت حريصة بشكل متزايد على تخليص نفسها عسكريا من اليمن، حيث تدخلت في مثل هذا الشهر قبل خمس سنوات بعدما استولى أنصار الله على صنعاء.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن إيلانا ديلوزيير، الخبيرة في شؤون اليمن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قولها، إن الدعوات الحالية للقاء أنصار الله الحوثيين وجها لوجه لإجراء محادثات بعد الهجمات الاستفزازية نهاية الأسبوع، تشير إلى أن السعوديين يريدون بشدة إنهاء الحرب على اليمن.

وأضافت أنه على الرغم من المكاسب الإقليمية الأخيرة التي حققها الحوثيين، فإن السعوديين يرغبون بفتح قنوات مباشرة مع الحركة التي لم يتمكنوا من تطويعها.

وأعلن السفير محمد آل جابر عبر الهاتف من الرياض، أن العرض السعودي لإجراء محادثات في المملكة تم بناء على طلب من مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

وفي حين اعترف المسؤولون السعوديون على حياء بإجراء محادثات مباشرة مع أنصار الله، ذهب آل جابر أبعد من ذلك، وقال إنه منذ العام الماضي كانت هناك مكالمات هاتفية يوميا بين مسؤولي التحالف بقيادة السعودية والحوثيين.

وأضاف أن القناة الدبلوماسية افتتحت في سبتمبر الماضي بعدما أعلن أنصار الله أنهم سيوقفون الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية.