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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشركات السعودية للاتصالات ( stc -زين - وموبايلي ) تباغت الجميع وتعفي هذه الفئة من دفع الفاتورة وتسمح لهم باستخدام النت والاتصال بشكل مفتوح مجانا

2020/04/01 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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