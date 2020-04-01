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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل عصابة حقيرة من اللصوص الاجانب يستغلون انشغال السلطات في المملكة بمكافحة فيروس كورونا القاتل وينهبون هذا الشيء الثمين ويختفون في لمح البصر

2020/04/01 الساعة 08:35 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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