شكرا لبحثكم عن خبر داخلية الحوثي توجه بالقبض على كل العائدين من مناطق الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أبلغت وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وغير المعترف بها أقسام الشرطة في المدن الخاضعة لهم والمشرفين في الأرياف بسرعة الإبلاغ عن جميع المواطنين العائدين من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو من خارج اليمن .

ودعا بيان صادر عن داخلية الحوثي، مساء الثلاثاء دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن مكان تواجد أي شخص من العائدين من الخارج أو من المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية لوضعهم في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا .

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وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بدخول القادمين من خارج البلاد أو من المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية وذلك لحماية المواطنين من وباء كورونا .

وهددت الداخلية باتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق كل من يثبت قيامه بتهريب أي شخص من الوافدين، أو إدخاله عبر المنافذ والممرات بأي طريقة .

وكشفت مصادر إعلامية في وقت سابق عن قيام المشرفين الحوثيين في المنافذ والنقاط الخاضعة لهم بتهريب المسافرين العائدين من الخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة دون فحصهم وهو ما يكشف زيف المليشيا في الإدعاء بالاهتمام بالمواطنين بينما هي من تقوم بالمتجارة بهم .