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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة يمنية عذراء من هذه المحافظة قال الاطباء انها حامل فجن جنون الاهل وقررو قتلها للتخلص من العار..لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب

2020/04/01 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة يمنية عذراء من هذه المحافظة قال الاطباء انها حامل فجن جنون الاهل وقررو قتلها للتخلص من العار..لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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