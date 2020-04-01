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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..فيروس كورونا القاتل يرعب كل زعماء وحكام العالم ويصيب رئيس دولة عظمى اصابة قاتلة..لن تصدق من هو ( فيديو ارعب كل الحكام والزعماء )

2020/04/01 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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