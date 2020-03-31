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داخلية الحوثيين بصنعاء تصدر تحذير هام لجميع المواطنين بشأن فيروس كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - توعدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد من يقومون بعمليات تهريب العائدين من الخارج للتهرب من الحجر الصحي والتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

وجاء تهديد داخلية صنعاء في وقت تتحدث معلومات عن قيام أشخاص بتهريب المسافرين العائدين من الخارج وعدم اخضاعهم للحجر الصحي. 

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وقال بيان صادر عن داخلية صنعاء : “الأجهزة الأمنية لن تسمح إطلاقا بدخول القادمين من خارج البلاد أو من المحافظات التي يسيطر عليها التحالف وذلك لحماية المواطنين من وباء كورونا”.

 

وأكد البيان اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق كل من يثبت قيامه بتهريب أي شخص من الوافدين، أو إدخاله عبر المنافذ والممرات بأي طريقة.

 

كما دعت المواطنين للإبلاغ عن مكان تواجد أي شخص عائد من الخارج أو من المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات هادي والتحالف لوضعه بالحجر الصحي للتأكد من عدم إصابته بكورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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