شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : وزارة داخلية صنعاء تطلق تحذير عاجل لجميع المواطنين واتخاذ اجراءات امنية صارمة ورادعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة صنعاء باتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد من يقومون بعمليات تهريب العائدين من الخارج للتهرب من الحجر الصحي والتأكد من خلوه من كورونا.

وجاء تهديد داخلية صنعاء في وقت تتحدث معلومات عن قيام اشخاص بتهريب المسافرين العائدين من الخارج وعدم اخضاعهم للحجر الصحي .

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وقال بيان صادر عن داخلية صنعاء : الأجهزة الأمنية لن تسمح إطلاقا بدخول القادمين من خارج البلاد أو من المحافظات التي يسيطر عليها التحالف وذلك لحماية المواطنين من وباء كورونا

واكد اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق كل من يثبت قيامه بتهريب أي شخص من الوافدين، أو إدخاله عبر المنافذ والممرات بأي طريقة

كما دعت المواطنين للإبلاغ عن مكان تواجد أي شخص عائد من الخارج أو من المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات هادي والتحالف لوضعه بالحجر الصحي للتأكد من عدم إصابته بالكورونا.