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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا الان" أسر قيادي حوثي كبير وبارز في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب حصلت الكارثة !!

جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements القوات الحكومية قيادياً ميدانياً حوثياً، وقتلت 47 آخرين، في جبهة صرواح، بمحافظة مأرب، شرقي اليمن. وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القوات الحكومية تمكنت من أسر القيادي الميداني التابع لمليشيا الحوثي المدعو "حميد علي حميد"، في جبهة صرواح، وقامت بنقله إلى مكان آمن بمحافظة مارب. وشهدت جبهة صرواح، غربي مأرب، شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، خلال الـ48 ساعة الماضية، مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل 47 عنصرا تابعا للمليشيا، ينحدرون من عدد من المحافظات اليمنية، فضلا عن جرح آخرين. وأوضح المصدر أن 10 قتلى هم من محافظة صعدة، و16 من محافظتي حجة عمران، و6 من محافظتي إب والمحويت مناصفة، بينما قتل 7 من ذمار، و6 من محافظة صنعاء، و2 من ريمة.

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