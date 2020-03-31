شكرا لمتابعة خبر عن بتوجيه عاجل من الشيخ تميم بن حمد.. قطر توزع أموال في دولة عربية بسبب فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السينما الإيطالية: الهلع كاتباً ومنتجاً ومخرجاً يصيبك بالسرطان ..اياك ثم اياك ان تتناول العسل بهذه الطرق .. فانه قاتل عاجل وخطير : شاهد ريما بنت بندر آل سعود تحمل رسالة صادمة ومدويه من أمريكا إلى محمد بن سلمان مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلقون هاشتاق يتصدر ترند تويتر في السعودية .. تفاصيل مدهشة

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