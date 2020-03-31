شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:سلطنة عمان تصدر بيان بشأن السعودية والحوثي...بعد قصف الرياض بالباليستي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء؛ بيانًا عاجلًا ومفاجئًا للسعودية بعد قصف الرياض وجازان بالصواريخ الباليستية من جانب الحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها على حسابها بموقع "تويتر": "تتابع السلطنة باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في اليمن وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي السعودية".

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وأضافت "الخارجية العمانية": "وإذ تعرب السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات، لتأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار".

وطالبت وزارة الخارجية العمانية، من السلطات السعودية والحوثيين "استئناف العملية السياسية في اليمن، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويأتي بيان سلطنة عمان بعد مرور نحو 48 ساعة على قصف الحوثي بالصواريخ الباليستية للعاصمة السعودية الرياض، وردَّ التحالف العربي بضرب مواقع في صنعاء للحوثيين.

و أثار موقف سلطنة عمان من قصف الرياض وجازان والتأخر في التعليق، حالة من الاستياء في الأوساط السعودية، التي تعتبر أن مسقط تقف بجانب الحوثيين.