شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...باسندوة توضح سبب استهداف التحالف للخيول اليمنية بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضحت الناشطة السياسية اليمنية وسام باسندوة بأن مقتل عدد من الخيول العربية الأصيلة، في غارة جوية نفذها طيران التحالف العربي على الكلية الحربية في العاصمة صنعاء، امس ، سببه الحوثيون الذين استخدموهم دروعا لمواقع عسكرية.

وقالت باسندوة في تصريح صحفي اليوم، إن الحوثيين وضعوا الخيول دروعاً لمواقع عسكرية لهم، مثلها مثل ما فعلوا عندما استخدموا البشر دروعاً ووضعوا الصحفيين في أماكن عسكرية مستهدفة بالقصف وخزنوا السلاح بين المدنيين وفي المساجد والمستشفيات .

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وبينت باسندوة أن الإجرام الحوثي وصل لحد سحب الأطفال لمتارس القتال وأفواه البنادق، لن يعجزهم أن يستخدموا الخيول دروعاً .

وأشارت وسام باسندوة إلى أن الخيول التي لقت حتفها مسروقة، حيث قالت :"لا وسارقينها طبعا! ولا هذول ايش عرفهم بالخيل؟ شغلهم يربوا حنشان".