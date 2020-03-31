ضبط كميات من الأسمدة المهربة لصناعة المتفجرات بالساحل كانت بطريقها للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

ضبطت الشرطة العسكرية في الساحل الغربي سياره تحمل كمية كبيرة من الأسمدة المهربة المستخدمة في صناعة المتفجرات كانت بطريقها إلى الحوثيين في أحد مزارع المخأ بالساحل الغربي.



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وقال مصدر في الشرطة العسكرية إن دوريات الشرطة تمكنت من القبض على سياره تحمل كمية من الأسمدة المهربة في مزارع المخأ وتم ضبها وإحالة المهرب إلى التحقيق ليخذ القانون مجراه.

وكانت الشرطة العسكرية قد كشفت أن المليشيات الحوثية تستخدم هذه الأسمدة المهربة لصناعة المتفجرات والتي تستخدمها في عمليتها العسكرية في مختلف الجبهات.

ويأتي ضبط هذه الأسمدة في إطار نجاح الحملة التي تنفذها الشرطة لمداهمة أسواق بيع السلاح والذخائر وضبط المهربات وملاحقة المهربين في الساحل الغربي