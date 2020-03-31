شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف اصبح مصيرة الان...ماذا فعلت قبائل عبيدة مع القائد الخائن الذي كاد أن يسلم معسكر اللبنات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني حسين الكثيري معلومات حصرية عن واقعة سقوط معسكر اللبنات بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن بيد الحوثيين قبل ان تتمكن القبائل من السيطرة عليه في وقت قصير . وقال الكثير أن الخائن رداد الهاشمي سحب القوة ليلة البارحة من معسكر اللبنات واراد الهروب بها باتجاة الرويك ، غير ان رجال عبيدة الابطال فزعت وقطعوا عليه الطريق وخيروه بين تسليم السلاح او العودة , وبالفعل انحاز أغلب افراد اللواء للقبائل وعادت كامل القوة وتم استعادة المعسكر في وقت قصير.وقال الكثيري وهو صحفي مقرب من الاحداث انه تم ايداع رداد الهاشمي في المكان الذي يليق به بنجاح في إشارة منه إلى السجن , مطالبا بذات الوقت بمحاكمة عادلة وبشفافيهة حتى يكون عبره لمن اعتبر الموضوع دماء ليست ماء . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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