عاجل :في أسرع عملية ردع عسكري في العصر الحديث...الجيش الوطني اليمني وقبائل الجوف ومأرب يدخلون التاريخ

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عدن - ياسمين التهامي - كشف موفد قناتي العربية والحدث في اليمن، محمد العرب، قبل لحظات، ما حدث فجر أمس الاثنين، في معسكر اللبنات والذي يعد من أهم المواقع العسكرية التابع للحكومة الشرعية بين الجوف ومأرب.
وقال العرب في تغريدة على حسابه في “تويتر” : “لا يوجد خيانة في معركة اللبنات اليوم وعلى مسؤوليتي ومن أعلى سلطة بالتحالف والشرعية”.
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وأضاف: “ما حصل التفاف خاطف وعدم تنسيق وانتهى الامر وتم تصحيح الخطأ وعادت الامور لنصابها”.
وختم بقوله: “اتقوا الله في اليمن لا تتبادلوا الاتهامات انتم بلد الحكمة والإيمان لا أتصور ولا اتخيل ان يماني عقيدته سليمة يخون”.
وأضاف: “الجيش الوطني اليمني وقبائل الجوف ومأرب يدخلون التاريخ لأسرع عملية ردع عسكري في العصر الحديث”.
وتابع بقوله: “النصر في الجوف واللطم في الضاحية وتتقبل المليشيات العزاء في قم وطهران والدوحة”.
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