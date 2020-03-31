شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جدآ" تسريب معلومات خطيرة من وزارة الاتصالات بصنعاء" الحوثيون يخفضون سرعة الانترنت ويكلفون فريقاً سرياً بالتجسس على المكالمات الواردة من هذة الجهة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطير جدآ" تسريب معلومات خطيرة من وزارة الاتصالات بصنعاء" الحوثيون يخفضون سرعة الانترنت ويكلفون فريقاً سرياً بالتجسس على المكالمات الواردة من هذة الجهة !

جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements مصدر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيات، عن توجيهات سرية أصدرها جهاز المخابرات الخاضع لسيطرة الحوثي بصنعاء، قضت بتخفيض سرعة الانترنت، عن معظم المحافظات، وعزل محافظة الجوف. المصدر أكد لوكالة خبر، أن معلومات مؤكدة أفادت بأن فريق جهاز المخابرات اليمني "الأمن السياسي"، الذي تولى الإشراف والإدارة المباشرة للتحكم والسيطرة بشبكة الاتصالات والانترنت، أصدر توجيهات سرية قضت بتخفيض سرعة خدمة الانترنت عن المشتركين في معظم المحافظات اليمنية، على مراحل متفاوتة وخصوصا أوقات الذروة. ووفقا للمصدر، منذ ما يزيد عن عام، تولى فريق المخابرات، جميع صلاحيات الرقابة والتحكم بشبكة الاتصالات والانترنت في الوزارة وشركة يمن نت، واستقدم فريق سري يعمل تحت إمرته في أوقات خارج الدوام الرسمي. المصدر أشار إلى أن فريق المخابرات يقوم بعمليات تجسس واسعة على المكالمات في مناطق احتدام المواجهات، فضلا عن عزل شبه تام لمعظمها خلال أوقات المساء وحتى الفجر، باستثناء معاودة جزئية ورديئة للخدمة.

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