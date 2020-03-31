شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس التركي اردوغان معروف انه رجل شجاع ولا يخاف من اي شيء..لكن هذه الصورة المرعبة صعقته وهزت وجدانه وجعلته يذرف الدوع ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس التركي اردوغان معروف انه رجل شجاع ولا يخاف من اي شيء..لكن هذه الصورة المرعبة صعقته وهزت وجدانه وجعلته يذرف الدوع ( صورة صادمة )

2020/03/31 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التركي اردوغان معروف انه رجل شجاع ولا يخاف من اي شيء..لكن هذه الصورة المرعبة صعقته وهزت وجدانه وجعلته يذرف الدوع ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.