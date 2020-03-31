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صنعاء - ياسمين الخيامي - وفاة أول فنان عربي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل وبطريقة مروعة لا تخطر على البال ( صورة واسم الفنان )

أعلنت وسائل إعلام جزائرية عن وفاة الفنان نور الدين زيدوني، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وتوفي زيدوني الذي برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، بعد صراع مع المرض، حيث اكتشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

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وفاة أول فنان عربي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل وبطريقة مروعة لا تخطر على البال ( صورة واسم الفنان )

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و كانت لزيدوني؛ عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات، أبرزها “علي بابا الكبير”، وشارك في عدة لجان تحكيمية.

وبلغت عدد الإصابات في الجزائر 511 حالة بعدما أعلنت 57 إصابة جديدة. كما أدى المرض إلى وفاة 31 مصاباً بحسب ما أعلن الناطق باسم خلية الأزمة في وزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في مؤتمر صحفي.

يذكر أنه تم مؤخراً إعلان إصابة فنانين عرب آخرين أولهم الفنانة هند البحرينية. وتلتها الفنانتان المصريتان رولا محمود وإيناس عز الدين والسورية هناء نصور.