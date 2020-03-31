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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المذيع الشهير جورج قرداحي ..لن تصدق ماذا قال عن سبب مغادرته قناة MBC وتركها الى الابد وعدم العودة اليها حتى لو دفعوا له الملايين (فيديو صادم)

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