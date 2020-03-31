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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيعة قناة الجزيرة ”علاء الفارس“ تقهر كل العاملين في قناة mbc بعمل مخجل وغير لائق ابدا .شاهد ماذا فعلت ولن تصدق عيناك ( 3 صور صادمة )

ظهرت الإعلامية الأردنية في قناة "الجزيرة" علاء الفارس، بصورة جديدة استفزت أنصار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأفقدتهم صوابهم.

ونشرت الفارس وفقا لمتابعة (أحداث نت) صورة أظهرت جمالها ومفاتنها من أمام مقر قناة الجزيرة وذلك بهدف استفزاز السعوديين والتي دائما ما ينتقدونها بسبب تركها لقناة إم بي سي وانضمامها لقناة الجزيرة القطرية.

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مذيعة قناة الجزيرة ”علاء الفارس“ تقهر كل العاملين في قناة mbc بعمل مخجل وغير لائق ابدا .شاهد ماذا فعلت ولن تصدق عيناك ( 3 صور صادمة )

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وكانت علا الفارس، وجهت رسالة مفاجئة إلى السعوديين من قلب قطر، وأقسمت على ما شاهدته في الدوحة رغم الأزمة الخليجية.

وأكدت "الفارس" في مقطع فيديو نشرته على حساباتها الرسمية، أنها لم تتعرض بالإساءة للسعودية وشعبها في أي يوم من الأيام وتحدت من يأتي لها بتغريدة أو فيديو يثبت عكس كلامها.

وأضافت علا الفارس: "أنا هنا في قلب قطر وأقسم لكم بالله ما رأيت أحد يحترم السعودية وشعبها مثل القطريين رغم الأزمة، وإذا جاءت سيرتهم قالوا الله يصلح الأحوال وينهي الفتنة".

ونشب سجال حاد الأيام الماضية، بين الإعلامية علا الفارس والكاتب السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، بعد هجوم الأخير عليها، وتوجيه اتهامات قاسية إليها.

وكانت قناة "MBC" أوقفت علا الفارس، بأوامر من جهات عليا في السعودية، بعد أن قالت: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثًا، الليلة ندين وغدًا نغني هلا بالخميس".

ووجدت تغريدة علا الفارس، وقتها تفاعلًا عربيًّا واسعًا، واعتبرت انتقادًا ناعمًا إلى القيادة السعودية، كون السعودية ستكتفي بقرار الإدانة، بينما في اليوم التالي سيتغنى السعوديون بالإجازة.